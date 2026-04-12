Tekirdağ Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Nisan 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gece ise 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Serin hava, sabah ve akşam saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Tekirdağ'da yağış beklenmiyor. Ancak, bulutlu hava güneşin görünürlüğünü sınırlayacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum dikkate alınmalı.

Gelecek günlerde hava durumu benzer serin ve bulutlu koşulları öngörüyor. Özellikle 13 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 16 dereceye kadar yükselebilir. Fakat, hava yine de serin kalacak.

Bu serin ve bulutlu günlerde, sabah ve akşam kalın kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca, açık hava etkinlikleri için hava durumu düzenli olarak kontrol edilmeli. Uygun hazırlık yapılması faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da bugün hava durumu serin ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.