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Tekirdağ Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hafif yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece iken akşam 16 dereceye düşmesi öngörülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. 14-16 Haziran tarihlerindeki hava durumu ise daha sıcak ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu hafif yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 16 dereceye düşmesi bekleniyor. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmeniz de önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık 23 derece olacak. 15 Haziran Pazartesi günü de 23 derece civarında seyredecek. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 26 dereceye yükselecek. Bu sıcaklıklar, dışarıda yapılacak etkinlikler için uygun koşullar sunuyor.

13 Haziran'da beklenen hafif yağış, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Şemsiye veya yağmurluk gibi su geçirmez giysiler tercih edilebilir. Bu önlemler, ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Hava sıcaklıkları 16 ile 20 derece arasında değişiyor. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Bu dönem için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak cildinizi korumanıza katkı sağlar. Açık hava etkinlikleri için bu günleri değerlendirebilirsiniz.

13 Haziran'da hafif yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. 14-16 Haziran tarihleri arasında daha sıcak ve güneşli hava durumu öngörülüyor. Değişken koşullara göre planlarınızı yaparak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca dışarıda keyifli vakit geçirme imkânınız olacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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