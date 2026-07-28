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Sadece adını soy adını verdi! Maaşına haciz konuldu

Muğla'da eşine az rastlanan ancak bütün vatandaşların bilmesi gereken bir olay yaşandı. Anket için adını veren Zeynep Çalışkan hakkında sahte senet düzenlendi. Banka hesaplarına ve maaşına haciz konulan kadın girdiği hukuk mücadelesinden istediğini alarak çıktı.

Sadece adını soy adını verdi! Maaşına haciz konuldu

Muğla'da anket bahanesiyle iş yerine gelen kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, adına düzenlenen sahte senetle icralık oldu. Banka hesaplarına ve maaşına haciz konulan Çalışkan, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Sadece adını soy adını verdi! Maaşına haciz konuldu 1

"SADECE İSMİMİ VE SOY İSMİMİ VERDİM"

Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce çalıştığı iş yerine gelen kişilerin anket bahanesiyle adını ve soyadını aldığını belirten Zeynep Çalışkan, yardım isteğinin icra tuzağına dönüştüğünü iddia etti. Anket kılıfı altında İngilizce hazırlık paketi satışı da yapılarak, adına sahte senet düzenlendiğini belirten Çalışkan, "Ben sadece ismimi ve soy ismimi vererek yardımcı olmak istedim. Ama meğer İngilizce paketi satmaları için senetmiş. Benim adımı kullanarak kimlik numaramı yazmışlar, numaramı taklit etmişler ve beni icraya verdiler. Maaşıma ve bütün banka hesaplarıma haciz geldi" dedi.

MAHKEMEDE HAKKINI GERİ ALDI

Haciz kararı sonrası vakit kaybetmeden avukata başvurarak dava açtıklarını ve icrayı durdurma kararı aldırdıklarını belirten Çalışkan, karşı tarafın imzanın gerçek olduğunu iddia ettiği ve davaya katılarak mahkeme sürecinde alınan imza sirkülerinin ardından İstanbul'dan gelen bilirkişi raporunun dolandırıcılığı belgelediğini belirtti. Raporda imzanın kendisine ait olmadığı ve kimlik numarasının senede sonradan eklendiğinin kesinleştiğini kaydeden Çalışkan, karşı tarafın bilirkişi raporuna itiraz etmesine rağmen mahkemenin kendisi lehine karar verdiğini kaydetti.

Sadece adını soy adını verdi! Maaşına haciz konuldu 2

ADIM ADIM ANLATTI

Aşama aşama kurulan tuzağı anlatan Çalışkan, internet sitelerinde benzer İngilizce seti şikayetlerinin çok fazla olduğunu belirterek, vatandaşları da uyardı. Çalışkan, "Üç harfli marketlere giderek bütün çalışanlardan anket bahanesiyle isim-soy isim alıyorlar, sonra senetleri kendileri dolduruyorlar. Dava açıldığında avukat masrafları 20-30 bin lira tutacağı için vatandaş uğraşmasın diye 40-50 bin lira gibi ucuz meblağlarda icra takibi başlatıyorlar" dedi.

Sadece adını soy adını verdi! Maaşına haciz konuldu 3

"HAKKINIZI ARAYIN, KAZANACAKSINIZ"

Mahkemenin lehine sonuçlandığını ve gerekçeli kararın çıktığını, hiçbir ödeme yapmadıkları gibi tüm mahkeme masraflarının da karşı tarafa yüklendiğini belirten Çalışkan, "Biz bana ait olan icra davasını kazandık ve mağduriyetimiz giderildi. Ancak olay bilirkişi raporuyla kanıtlandığı ve artık kamuya sirayet ettiği için karşı taraf hakkında kamu davası açıldı. Şu an o ceza davası halen sürüyor. Siz böyle şeylere sakın geçit vermeyin, şikayet edin. Eğer imzanız yoksa veya bir şey doldurmamışsanız hakkınızı arayın, kesinlikle kazanacaksınız" diyerek vatandaşları uyardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Haciz Muğla anket
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