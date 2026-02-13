HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişim gösterecek. Nem oranı yüksek ve rüzgar hızı 19 km/s civarında seyredecek. 14 Şubat Cumartesi günü hava bulutlu, sıcaklık 10 ile 14 derece arasında olacak. 15 Şubat Pazar'da güneşli aralıklar bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir.

Tekirdağ Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 19 km/s civarında seyredecek. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler tercih etmenizde yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Tekirdağ'da değişkenlik gösterecek. 14 Şubat Cumartesi günü hava genellikle bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişecek. 15 Şubat Pazar günü hava bulutlu ve güneşli aralıklar olacak. Sıcaklık 9 ile 18 derece arasında seyredecek. 16 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Suya dayanıklı giysiler de önemlidir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez bir mont kullanmak daha pratik olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Günlük planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum"Akın Gürlek’ten dikkat çeken çıkış: "Bu konulara cevap vermek istemiyorum"
Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladıTürkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.