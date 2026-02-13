Tekirdağ Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 19 km/s civarında seyredecek. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler tercih etmenizde yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Tekirdağ'da değişkenlik gösterecek. 14 Şubat Cumartesi günü hava genellikle bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişecek. 15 Şubat Pazar günü hava bulutlu ve güneşli aralıklar olacak. Sıcaklık 9 ile 18 derece arasında seyredecek. 16 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Suya dayanıklı giysiler de önemlidir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez bir mont kullanmak daha pratik olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Günlük planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.