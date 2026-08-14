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Tekirdağ Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzel geçecek. Gündüz sıcaklığı 28 dereceye ulaşacakken, gece 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güneşli hava ve hafif rüzgar ideal bir ortam sunacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar ve hava durumu öngörülüyor. Aktivitelerinizi bu güzel hava koşullarına göre planlamanızda fayda var.

Tekirdağ Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Tekirdağ'da, 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise bu sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar etkisiyle hava biraz serinleyebilir. Hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst bulundurmak faydalı olacaktır.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Sahil kenarında yürüyüş yapmayı planlayanlar, hafif rüzgardan faydalanabilir. Gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü, hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Hafif bulutlu bir hava bekleniyor. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Yer yer güneşli, ardından bulutların artması bekleniyor. 17 Ağustos Pazartesi günü, yani bir sonraki gün sıcaklık yine 27 derece civarında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde serin mekanlarda dinlenmeniz iyi bir tercih olacaktır. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önem taşıyor. Rüzgar etkisiyle hava serinleyebilir. Hafif bir üst veya ceket bulundurmak akıllıca bir karar olacaktır.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını dikkate alabilirsiniz. Keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmeniz mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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