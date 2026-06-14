Tekirdağ Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu keyifli bir şekilde geçiyor. Gün boyunca sıcaklık 25 - 27 derece arasında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 20 - 22 derece dolaylarında olacak. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %60 - %65 civarında. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Yağış beklenmiyor, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 30 - 32 dereceye çıkacak. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 28 - 30 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsimini yansıtıyor.

Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirirken, şapka takmak önemli. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Sıcak günlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak, sağlığınıza iyi gelir. Serin ortamlarda dinlenmek de önemlidir.

Tekirdağ'da 14 Haziran Pazar hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar sürecek. Bu fırsatla açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Yazın tadını çıkarmak için harika bir zaman.