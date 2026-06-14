HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

14 Haziran 2026 Pazar günü Tekirdağ, güneşli ve keyifli bir hava sunuyor. Sıcaklık 25 - 27 derece arasında hissedilecek. Hafif rüzgar ve %60 - %65 nem oranı, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sağlıyor. Yağış beklenmemesi, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 30 - 32 dereceye kadar çıkacak. Bu sıcak yaz günlerinde sağlık için dikkatli olunması öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Tekirdağ'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu keyifli bir şekilde geçiyor. Gün boyunca sıcaklık 25 - 27 derece arasında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 20 - 22 derece dolaylarında olacak. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %60 - %65 civarında. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Yağış beklenmiyor, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 30 - 32 dereceye çıkacak. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 28 - 30 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsimini yansıtıyor.

Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirirken, şapka takmak önemli. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Sıcak günlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak, sağlığınıza iyi gelir. Serin ortamlarda dinlenmek de önemlidir.

Tekirdağ'da 14 Haziran Pazar hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar sürecek. Bu fırsatla açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Yazın tadını çıkarmak için harika bir zaman.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parkta çocuklar arası bıçaklı kavga: 2 yaralıParkta çocuklar arası bıçaklı kavga: 2 yaralı
Sınava gireceği okulu karıştıran öğrenciyi motosikletli polisler yetiştirdiSınava gireceği okulu karıştıran öğrenciyi motosikletli polisler yetiştirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

(Özet) Katar - İsviçre Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Katar - İsviçre Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.