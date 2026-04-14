Tekirdağ Hava Durumu! 14 Nisan Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

14 Nisan 2026 Salı Tekirdağ'da hava durumu baharın taptaze havasını hissettiriyor. Gün boyunca hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 15 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olun.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu keyifli bir seyir izleyecek. 15 Nisan Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 derece civarında olacak. 16 Nisan Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli geçişler olacak. Sıcaklıklar yine 16 derece civarında olacak. 17 Nisan Cuma günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 16 derece civarında kalacak.

Dışarı çıkarken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurun. Uygun kıyafetler seçmek akıllıca olacaktır. Hava koşullarına uygun aktiviteler planlamak gününüzü daha konforlu hale getirebilir.