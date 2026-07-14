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Tekirdağ Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 14 Temmuz tarihinde hava açık olacak, sıcaklık 20 ile 30 derece arasında değişecek. 15 Temmuz'da hava kapalı ve sıcaklık 20 ile 29 derece arasında seyredecek. 16 Temmuz'da ise hafif yağmurlar bekleniyor. Hava koşulları dönem boyunca ılıman kalacak, nem oranı %46 civarında olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken, hava durumunu dikkate almak konforunuzu artıracaktır. Su tüketimine dikkat etmeniz gereken günler de olacak.

Tekirdağ Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

14 Temmuz 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu güzel. Hava açık olacak. Sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı yaklaşık 8 km/saat olacak. Nem oranı %46 civarında. Bu koşullar rahat bir hava sunuyor.

15 Temmuz Çarşamba günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 20 ile 29 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı yaklaşık 9 km/saat olacak. Nem oranı yine %46 civarında olacak. 16 Temmuz Perşembe günü hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında olacak. Rüzgar hızı yaklaşık 7 km/saat olacak. Nem oranı %51 civarında. Bu durum hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Dönem boyunca hava koşulları ılıman kalacak. Hafif yağmurlu günlerde yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olabilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içmeye özen göstermelisiniz. Bu şekilde terleme ile kaybedilen suyu telafi edebilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Bu, gününüzü daha konforlu hale getirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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