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Tekirdağ Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 15 Haziran 2026 tarihinde hava durumu oldukça güneşli ve sıcak geçecek. Sıcaklık 27-28 derece arasında değişirken, gece saatlerinde 16-17 dereceye düşmesi bekleniyor. Özellikle açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunan bu günlerde, güneş kremi kullanılması ve bol su içilmesi öneriliyor. Rüzgar hafif esintilerle kuzeydoğudan esecek. 16-18 Haziran tarihlerinde benzer sıcaklıklar devam edecek. Dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

15 Haziran 2026 Pazartesi günü, Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16 - 17 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esintilerle kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 4 kilometre. Nem oranı %60 - %65 civarında gerçekleşecek.

Bu hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Şapka takmayı da ihmal etmeyin. Günün en sıcak saatlerinde aşırı sıcaktan korunmak için bol su içmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran Salı günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 28 - 29 derece arasında değişecek. 17 Haziran Çarşamba günü ise hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 29 - 30 derece olacak. 18 Haziran Perşembe günü hava yine güneşli. Sıcaklıklar 28 - 29 derece civarında kalacak.

Bu sıcak günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirmek riskli olabilir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, aşırı sıcaktan korunmak için önemli. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Günlük aktivitelerinizi sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırmak daha rahat bir deneyim sunabilir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Aşırı sıcaktan korunmak ve sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri alın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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