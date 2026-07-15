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Tekirdağ Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 15 Temmuz 2026 günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20 ile 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %66 olarak ölçüldü. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4,56 kilometre hızla esecek. Yağış olasılığı %0. İlerleyen günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek önemli. Yüksek nem ve güneş ışınları nedeniyle sağlık önlemlerine dikkat edilmelidir.

Tekirdağ Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Hava durumu analizi yaptığımızda, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Tekirdağ'da oldukça keyifli bir hava olacak. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık değeri 20 ile 29 derece arasında seyredecek. Nem oranı %66 civarında. Bu durum havanın nemli olacağını gösteriyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4,56 kilometre hızla esecek. Yağış olasılığı ise %0. Yani, gün boyunca kuru bir hava hakim olacak. Basınç değeri ise 1012 mm Bar olarak ölçülüyor.

Açık hava etkinlikleri için bu güzel havadan faydalanabilirsiniz. Denize girmek veya doğa yürüyüşleri planlamak mümkün. Ancak, yüksek nem oranını unutmamakta fayda var. Nem, terlemenin artmasına neden olabilir. Ayrıca vücut ısısının yükselmesine yol açabilir. Bu nedenle, bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmamaya çalışın.

16 Temmuz Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olmaya devam edecek. Sıcaklıklar 21 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7,42 kilometre hızla esecek. Yağış olasılığı yine %0. Yani, kuru bir hava hakim olacak.

17 Temmuz Cuma günü de durum aynı. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 21 ile 30 derece arasında seyredecek. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 8,18 kilometre hızla esecek. Yağış olasılığı yine %0 olacak.

18 Temmuz Cumartesi günü de aynı hava koşulları bekleniyor. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 ile 29 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7,32 kilometre hızla esecek. Yağış olasılığı değişmeyecek, yine %0.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak yüksek nem oranını dikkate almak önemlidir. Terleme artabilir ve vücut ısısı yükselebilir. Bol su içmeyi unutmayın. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde doğrudan güneşe çıkmamaya özen gösterin.

Sonuç olarak, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 20 ile 29 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu güzel havadan faydalanırken, nem oranını ve sağlık önlemlerini göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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