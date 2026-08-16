Tekirdağ Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ağustos 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Hızı saatte 36 km’ye ulaşması bekleniyor. Nem oranı %43 ile %62 arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 27 ile 28 derece arasında değişecek. 18 Ağustos Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 29 ile 30 derece civarında olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü de hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklık 28 ile 29 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ani yağışlar olabileceğinden yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmanız gerekmektedir.

Ağustos ayı boyunca Tekirdağ'da ortalama sıcaklıklar 20.5 ile 29.6 derece arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 13 mm olarak ölçülüyor. Nem oranı ise %60 civarındadır. Güneşli gün sayısı ise ortalama 2 gündür.

Tekirdağ'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Hava koşullarına uygun önlemler alarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.