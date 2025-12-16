Tekirdağ Hava Durumu! 16 Aralık Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

16 Aralık 2025 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu serin olacak. Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişim gösterecek. Nem oranı %84 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 1.8 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:29'da, gün batımı ise 17:43'te gerçekleşecek.

Serin hava koşullarında, dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksekliği, terlemeyle birlikte vücut ısısını düşürebilir. Bu yüzden sıcak içecekler tüketmek önemlidir. Vücut ısısını dengede tutmak sağlık açısından gereklidir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 5 ile 13 derece arasında olacak. 18 Aralık Perşembe günü ise sıcaklığın 5 ile 12 derece arasında olması planlanıyor. Bu nedenle kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak gerekir.

