Tekirdağ Hava Durumu! 16 Aralık Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu serin ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişim gösterecek. Nem oranı %84 olarak tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmek önemlidir. Sıcak içeceklerin tüketimi vücut ısısını dengede tutmak için gereklidir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları beklenmektedir.

Devrim Karadağ

16 Aralık 2025 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu serin olacak. Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişim gösterecek. Nem oranı %84 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 1.8 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:29'da, gün batımı ise 17:43'te gerçekleşecek.

Serin hava koşullarında, dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksekliği, terlemeyle birlikte vücut ısısını düşürebilir. Bu yüzden sıcak içecekler tüketmek önemlidir. Vücut ısısını dengede tutmak sağlık açısından gereklidir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 5 ile 13 derece arasında olacak. 18 Aralık Perşembe günü ise sıcaklığın 5 ile 12 derece arasında olması planlanıyor. Bu nedenle kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak gerekir.

Tekirdağ'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu serin ve parçalı bulutlu olacaktır. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Vücut ısısını dengede tutmak için sıcak içecekler tüketilmelidir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecektir. Hazırlıklı olmak her zaman önemlidir.

