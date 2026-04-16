Tekirdağ Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe günü, Tekirdağ'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 7 ile 8 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 5 ile 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise yüzde 60 ile 70 arasında olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Nisan Cuma günü hava sıcaklığı 16 ile 17 derece arasında kalacak. Hava kısmen güneşli olacak. 18 Nisan Cumartesi günü sıcaklık yine 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Hava kısmen güneşli olmaya devam edecek. 19 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı 15 ile 16 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 20 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı 16 ile 17 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olarak geçecek. 21 Nisan Salı günü de sıcaklık 16 ile 17 derece arasında kalacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak. 22 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 16 ile 17 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 23 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığı 16 ile 17 derece arasında kalacak. Hava çok bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Özellikle 19 ve 22 Nisan tarihlerinde zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar bu günlerde yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundursalar iyi olur. Diğer günlerde ise hava koşulları açık ve ılıman olacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunacak.