Tekirdağ Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava durumu serin ve güneşli olacaktır. Sıcaklık 2 ile 13 derece arasında değişecektir. Nem oranı %85 civarında beklenecektir. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:29, gün batımı ise 17:44 olarak belirlenmiştir.

Tekirdağ'da güneşli bir gün bizi bekliyor. Serin hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Kat kat giyinmek ve bir mont bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava bulutlu olacaktır. Sıcaklık 2 ile 12 derece arasında kalacaktır. 19 Aralık 2025 Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında değişecektir. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü de hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Sıcaklık 7 ile 13 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabileceğini unutmamalıyız. Yanımızda bir mont veya hırka bulundurmakta fayda vardır. Yüksek nem oranı nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabilir. Bunun yanında, trafikte dikkatli olmalıyız. Görüş mesafesinin azaldığı durumlarda hız sınırlarına uymak önemlidir.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü serin ve güneşli bir hava olacaktır. Önümüzdeki günlerde kapalı ve bulutlu hava şartları sürecektir. Sıcaklık ise 2 ile 13 derece arasında değişecektir. Uygun giyinmeli ve trafikte dikkatli olmalıyız.