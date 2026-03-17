Tekirdağ Hava Durumu! 17 Mart Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mart 2026 Salı. Tekirdağ'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 10 - 12 derece civarında. Gece ise sıcaklık 5 - 6 derece arasında gerçekleşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde kalacak. Böylece gün boyunca rahat bir hava koşulu sunulacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Mart Çarşamba günü sıcaklık 11 - 12 derece arasında olacak. Rüzgarın daha da artması bekleniyor. 19 Mart Perşembe günü sıcaklık 9 - 10 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlı koşulların görülmesi olası. 20 Mart Cuma günü sıcaklık 7 - 8 derece civarında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar görülecek.

Bu dönemde, özellikle 19 ve 20 Mart tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacak. Su geçirmez giysi bulundurmanızda yarar var. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması önemli. Açık alanlarda rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız. Hava sıcaklıkları düştüğünde uygun giyinmelisiniz. Üşümekten korunmak sağlığınız için önemlidir.

Genel olarak Tekirdağ'daki hava koşulları değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmenizde fayda var. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.