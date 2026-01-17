HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve kapalı. Sıcaklık 2-3 derece, hissedilen sıcaklık ise 0-1 derece aralığında. Rüzgar hızı 15-20 km/saat, nem oranı ise %80-85 olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek ve rüzgar geçirmeyen kıyafetler tercih etmek önemli. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişmeyecek; 18 ve 19 Ocak'ta sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacak.

Taner Şahin

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi. Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve kararlı. Hava sıcaklığı 2 - 3 derece civarında olacak. Ancak hissedilen sıcaklık 0 - 1 derece arasında kalacak. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat arasında. Bu durum, soğuk havanın daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Nem oranı %80 - 85 civarında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen kıyafetler de önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklığı 1 - 2 derece civarında olacak. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü ise sıcaklık 2 - 3 derece aralığında kalacak. Bu tarihlerde hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %80 - 85 civarında olacak. Soğuk ve kapalı hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için şapka ve atkı kullanmak da önemlidir. Bu önlemler, soğuk havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

