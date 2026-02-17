HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 17 Şubat Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Gün boyu yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 3 ile 15 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar hafif esecek. Dışarı çıkarken su geçirmez mont ve uygun ayakkabılar giymek faydalı. Önümüzdeki günlerde ise soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Gürültü ve dikkat gerektiren yol koşullarında güvenli seyahat için hızınıza dikkat etmelisiniz.

Simay Özmen

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar hafif hızda esecek. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişmeye devam edecek. 18 Şubat Çarşamba günü daha soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 7 derece arasında olacak. 19 Şubat Perşembe günü hava biraz daha ısınacak. O gün sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında seyredecek. 20 Şubat Cuma günü ise sıcaklıklar 2 ile 16 derece arasında olacak. Hava daha bulutlu hale gelecek.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu ve soğuk günlerde uygun kıyafetler giymek sağlığınızı korur. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek hayati öneme sahiptir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücut direncini artırmak gerekir. Dengeli beslenmeye özen göstermek de faydalı olacaktır.

