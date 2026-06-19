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Tekirdağ Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26 dereceye ulaşacakken, gece 15 derece civarında seyredecek. Yağış ihtimalinin %13 olarak belirlendiği günde, düşük nem oranı ve hafif rüzgar, hava kalitesini artıracak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar artarak 30 dereceyi bulacak. Güneşten korunmaya özen gösterilmesi öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 26 derece civarında, gece ise 15 derece civarında olması bekleniyor. Bu durum, Tekirdağ’ın Marmara ikliminin tipik bir örneğidir. Hava ılık ve güzellik sunuyor. Yağış ihtimali yaklaşık %13 civarında. Dolayısıyla, hava genel olarak kuru olacak.

Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranının %83 civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum, hava kalitesinin yüksek olacağına işaret ediyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır. Gün doğumu saati 05:37 olarak öngörülüyor. Gün batımı saati ise 20:44'tir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Haziran Cumartesi günü, hava sıcaklığının 28 derece civarına yükseleceği bekleniyor. Bol güneş ışığı olması öngörülüyor. 21 Haziran Pazar günü, sıcaklık 30 derece civarına ulaşacak. Parlak güneş ışığı hakim olacaktır. 22 Haziran Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 30 derece civarında kalması tahmin ediliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilir veya denize girebilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engellemeyi ihmal etmeyin. Rüzgarın hafif olacağı düşünüldüğünde dikkatli olun. Deniz koşullarını kontrol ederek denize girin. Gün batımını izlemek için sahil kenarına giderek keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava açık, güneşli ve ılık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirebilir, ancak güneşten korunmaya dikkat etmelisiniz.

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hava durumu Tekirdağ
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