Tekirdağ Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

19 Mart 2026 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu serin ve rüzgarlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 4 - 9 derece arasında değişecek. Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar, saatte 30 kilometre hızla esecek. Zaman zaman rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar çıkabilir. Bu durum Tekirdağ'da bugünkü hava koşullarının rüzgarlı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 5 - 6 derece aralığında olacak. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 27 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. 21 Mart Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 6 - 10 derece arasında değişecek. Rüzgarın doğu yönünden saatte 9,5 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 22 Mart Pazar günü hava sıcaklığı 6 - 8 derece aralığında kalacak. Rüzgar yine doğu yönünden saatte 8,23 kilometre hızla esecek.

Serin ve rüzgarlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak, sağlığınız için gereklidir. Rüzgarın zaman zaman 60 kilometreye ulaşabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve kapalı alanlar tercih edilmelidir.

Sonuç olarak, Tekirdağ'da 19 Mart Perşembe günü ve sonraki günlerde hava durumu serin ve rüzgarlı olacak. Uygun giyinmek ve rüzgardan korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir.