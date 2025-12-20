HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu 20 Aralık 2025 Cumartesi günü genelde parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 6.5°C civarında seyredecek ve gün boyunca 4.6°C ile 12.5°C arasında değişecek. Nem oranı %95 seviyelerinde olacak. Hafta sonu ilerledikçe 21 Aralık Pazar hafif yağmurla 22 Aralık Pazartesi orta şiddetli yağmur bekleniyor. Bu dönemde su geçirmez kıyafetlerin giymek, dışarıda konforunuzu artırmak için önemli.

Tekirdağ Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Hava durumu 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da, genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 6.5°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklıklar 4.6°C ile 12.5°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %95 dolaylarında olacak. Rüzgar hızı 5.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:31'dir. Gün batımı ise 17:45 olarak hesaplanmıştır.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 21 Aralık Pazar günü hafif yağmurlu olacak. 22 Aralık Pazartesi günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. 23 Aralık Salı günü kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüzleri 9°C ile 12°C arasında değişecek. Geceleri ise 8°C ile 10°C arasında sıcaklıklar görülecek.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih edilmelidir. Sıcaklıkların 9°C ile 12°C arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur. Tekirdağ'daki hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"
Baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralıBaba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.