Tekirdağ Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Hava durumu 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da, genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 6.5°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklıklar 4.6°C ile 12.5°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %95 dolaylarında olacak. Rüzgar hızı 5.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:31'dir. Gün batımı ise 17:45 olarak hesaplanmıştır.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 21 Aralık Pazar günü hafif yağmurlu olacak. 22 Aralık Pazartesi günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. 23 Aralık Salı günü kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüzleri 9°C ile 12°C arasında değişecek. Geceleri ise 8°C ile 10°C arasında sıcaklıklar görülecek.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih edilmelidir. Sıcaklıkların 9°C ile 12°C arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olur. Tekirdağ'daki hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlar.