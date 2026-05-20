Tekirdağ Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava durumu raporlarına göre orta şiddetli yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21 derece, gece ise 13 dereceye düşecek. Yüksek nem oranı ile birlikte terleme artışı yaşanabilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8 km hızla esecek. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde de yağışlı ve serin hava koşulları etkili olmaya devam edecek.

Simay Özmen

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava durumu önemli bir konudur. Hava durumu raporlarına göre, gün boyunca orta şiddetli yağmur beklenmektedir. Sıcaklık gündüz saatlerinde 21 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar düşecektir. Nem oranının yüksek olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 8 km hızla esecek.

Bugünkü hava durumu nasıl olacak? Orta şiddetli yağmur nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Nem oranı yüksek olacağından, terleme artışı yaşanabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçmeniz iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs Perşembe günü orta şiddetli yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 15 dereceye kadar yükselecek. 22 Mayıs Cuma günü sağanak yağışlar etkili olacak. Gündüz sıcaklık 21 derece civarında kalacak. Gece sıcaklığı ise 13 dereceye kadar düşecektir. 23 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22 derece olabilecek. Gece sıcaklığı ise 14 dereceye kadar çıkacaktır.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmanız önemlidir. Nem oranının yüksekliği nedeniyle terleme artışı yaşanabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden eseceği için rüzgarlı günlere hazırlıklı olmalısınız.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmak, sağlığınız ve konforunuz açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

