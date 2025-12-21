HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

21 Aralık 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 11-12 derece aralığında seyredecekken, akşam saatlerinde 9-10 dereceye düşecek. Nem oranı yüzde 80-90 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda bulunacak kişilerin su geçirmeyen giysiler ve ayakkabılar tercih etmesi önemlidir. Soğuk algınlığını önlemek için şapka kullanılması önerilmektedir.

Devrim Karadağ

Bugün, 21 Aralık 2025 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu genel olarak bulutlu. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11 ile 12 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 ile 10 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 10 derecedir. Akşam saatlerinde ise 7 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüzde 80 ile 90 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10 ile 13 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 9 ile 11 derece arasında olacak. 23 Aralık Salı günü ise sıcaklık 8 ile 11 derece arasında ölçülecek. Bu günlerde hava genel olarak bulutlu kalacak. Hafif yağmurlu koşullar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar dikkat etmelidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysiler de kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler giyilmelidir. Şapkalar kullanarak soğuk algınlığı riskini azaltabilirsiniz. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Tekirdağ'daki günlerinizi daha konforlu geçirebilirsiniz.

