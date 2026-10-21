Tekirdağ Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

21 Ekim 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu serin ve yağışlı. Sabah saatlerinde yağışlar başlayacak. Gün boyunca yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu durum, dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir. Anorak veya yağmurluk gibi doğru kıyafetler tercih etmek iyi bir fikir. Bugünkü hava durumu, şehri ziyaret edenler ve burada yaşayanlar için önem taşıyor.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde düşük sıcaklıklar var. Artan nem oranı hissedilecek. Bu hava durumu, hava kalitesinin düşmesine yol açabilir. Özellikle astım ve alerji rahatsızlığı olanların dikkatli olması önemlidir. Sokağa çıkmadan önce yerel hava durumu tahminlerini kontrol etmek gereklidir. Ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir.

Gelecek günlerde hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacak. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 21 dereceye çıkması bekleniyor. Yavaş yavaş yaz mevsiminden ayrıldığımızı söyleyebiliriz. Ancak, hafta sonuna doğru hava koşullarında değişiklikler olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Ani bastıran yağışlar zor anlar yaşatabilir.

Sonbahar mevsiminde hava durumu uygun kıyafet tercihlerini gerektiriyor. Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda kalma sürenizi kısıtlamak sağlığınızı korur. Akşam saatlerinde sıcaklıklardaki düşüşe dikkat edin. Olası rüzgarlara karşı önlem almakta fayda var. Hava durumunun belirsizlikleri ile dikkatli olmak gereklidir. Tekirdağ'daki hava durumu böyle; sağlıklı günler dileriz.