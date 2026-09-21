Tekirdağ Hava Durumu! 21 Eylül Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

21 Eylül 2026 tarihinde Tekirdağ'daki hava durumu oldukça ılıman. Yerel halk için keyifli bir gün sunuyor. Hava sıcaklıkları genel itibarıyla 20 derece civarında. Kıyı bölgeleri için sıcaklık, deniz rüzgarıyla daha konforlu hale geliyor. Havanın genel görünümü bulutlu. Ancak, gün içinde güneşin kendini gösterdiği anlar yaşanabilir. Bazı bölgelerde hafif yağışlar bekleniyor. Tekirdağ'da bugünkü hava durumu, keyifli ama dikkat gerektiren bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman havanın devamını gösteriyor. 22 Eylül Salı günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Havanın bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle serin bir atmosfer oluşabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, kıyafetlerini kalın tutmalı. 23 Eylül Çarşamba günü hava durumu biraz daha soğuyacak gibi görünüyor. En yüksek sıcaklık 18 derece civarında olacak. Gün boyunca bulutlar arasında güneş ışıkları görülebilir.

Hava koşullarındaki olumsuzluklara karşı önlem almak her zaman önemlidir. Eğer dışarıda planlarınız varsa, şemsiye almayı unutmayın. Rüzgarlara karşı spor kıyafetler giyinmek faydalı olabilir. Soğuyan havalarda üzerinizde bir ceket bulundurmak akıllıca. Akşam saatlerinde dışarı çıkmayı planlıyorsanız yedek giysi konusunda hazırlıklı olun.

Tekirdağ'da 21 Eylül 2026 tarihi hava durumu hem keyifli hem de dikkat gerektiriyor. Önümüzdeki günler için hazırlıklı olmak, bu ılımlı ama değişken havanın tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır.