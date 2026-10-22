Tekirdağ Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

22 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Tekirdağ'da hava durumu değişken bir seyir izliyor. Bugün genel olarak sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Hava, hafif rüzgarlı ve bulutlu. Özellikle sabah saatlerinde nem oranı biraz yüksek. Bu durum havanın serin olmasına neden oluyor. Ancak gün ortasında sıcaklıkların ılımanlaşması bekleniyor. Bugünkü hava hakkında merak edenler için, açık havada yapılacak aktiviteler mevcut. Fakat üzerinize bir ceket almanızda fayda var. Akşamüstü ve ilerleyen saatlerde hafif bir serinleme olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha belirgin hale gelecek. Sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında değişecek. Gökyüzü genellikle bulutlu olacak. Aralıklı olarak hafif yağışlar da görülebilir. Hava koşullarının değişkenliği önemli bir konu. Özellikle dışarıda vakit geçirenler için dikkatli olmak gerek. Belirli günlerde beklenen hafif yağışlar nedeniyle, açık alan etkinliklerinizi planlarken hava tahminlerini göz önünde bulundurmalısınız.

Tekirdağ'da sonbaharın tadını çıkarırken, hava durumu değişimlerine hazırlıklı olmak önemli. Ani rüzgarlar ve serin hava etkili olabilir. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih. Ayrıca açık havada vakit geçirecekseniz, tahmin edilen yağışları unutmamanız gerek. Bir şemsiye ya da yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Sabah saatlerinde ve akşam serinliklerinde soğuk algınlığı riski artabilir. Bu nedenle sıcak tutacak giysiler tercih etmek önemlidir.

Tekirdağ'da 22 Ekim ve sonraki günler için planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak elzem. Havada kararsızlık olsa da, doğanın sunduğu güzellikleri yaşamak için dışarıda olmayı ihmal etmeyin. Tekirdağ'ın manzaraları ve tarihi dokusu, her hava koşulunda keşfedilmeyi bekliyor.