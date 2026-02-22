HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise 3 derece dolaylarında hissedilecek. Sabah saatlerinde -1 derece hissedilirken, rüzgar kuzeyden saatte 16 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha da düşecek. Bu soğuk hava koşullarında kalın giysiler giyilmesi ve nemlendirici ürünler kullanılması önem taşıyor. Güncel hava tahminlerine göz atmak gerekli.

Tekirdağ Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 22 Şubat 2026 Pazar, Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında. Gece sıcaklık ise 3 dereceye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklıklar çok daha düşük olacak. Sabah saatlerinde -1 derece hissedilecek. Gündüz 1 derece, akşam 3 derece, gece 0 derece hissedilmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %89 seviyesinde. Gündüz %74, akşam %80, gece ise %91 seviyelerine ulaşacak. Basınç sabah 1004 hPa olarak ölçülecek. Gündüz 1005 hPa, akşam 1006 hPa ve gece 1006 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü, 23 Şubat 2026, hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklığı 4 derece olacak. Gece ise -3 derece civarında hissedilecek. Salı günü, 24 Şubat 2026, hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklık 9 derece, gece 4 derece olacak. Çarşamba günü, 25 Şubat 2026, gündüz hava sıcaklığı 9 derece olacak. Gece 5 derece civarında hissedilecek.

Bu soğuk ve nemli hava koşullarında, giysilere dikkat edilmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak önemlidir. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici ürünler kullanılabilir. Hava durumu değişkenlik göstereceğinden, güncel hava tahminlerine dikkat etmek gereklidir. Hazırlıklı olmak güvenli olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdiCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdi
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltıRüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.