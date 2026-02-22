Tekirdağ Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Şubat 2026 Pazar, Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında. Gece sıcaklık ise 3 dereceye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklıklar çok daha düşük olacak. Sabah saatlerinde -1 derece hissedilecek. Gündüz 1 derece, akşam 3 derece, gece 0 derece hissedilmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %89 seviyesinde. Gündüz %74, akşam %80, gece ise %91 seviyelerine ulaşacak. Basınç sabah 1004 hPa olarak ölçülecek. Gündüz 1005 hPa, akşam 1006 hPa ve gece 1006 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü, 23 Şubat 2026, hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklığı 4 derece olacak. Gece ise -3 derece civarında hissedilecek. Salı günü, 24 Şubat 2026, hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklık 9 derece, gece 4 derece olacak. Çarşamba günü, 25 Şubat 2026, gündüz hava sıcaklığı 9 derece olacak. Gece 5 derece civarında hissedilecek.

Bu soğuk ve nemli hava koşullarında, giysilere dikkat edilmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak önemlidir. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici ürünler kullanılabilir. Hava durumu değişkenlik göstereceğinden, güncel hava tahminlerine dikkat etmek gereklidir. Hazırlıklı olmak güvenli olacaktır.