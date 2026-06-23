HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 23 Haziran Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça güzel geçecek. Güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Hafif esen rüzgar ve düşük nem oranı, yaz atmosferini daha konforlu hale getiriyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 31 ile 32 derece arasında devam edecek. Açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat sunuyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 23 Haziran Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 30 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Hava koşulları daha konforlu hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 31 derece civarına ulaşacak. 25 Haziran Perşembe günü hava yine güneşli. Sıcaklık 32 derece olacak. 26 Haziran Cuma günü de hava 32 derece civarında olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri de yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının. Güneş koruyucu ürünler kullanın. Bol su içmeniz önemlidir. Rüzgar hafif olacağı için hazırlıklı olmak faydalı olacak.

Tekirdağ'da 23 Haziran 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: İki gün önce elimi öpmek istediMansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklama: İki gün önce elimi öpmek istedi
Ankara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybettiAnkara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden 'poster' yanıtı

İddialar gündem olmuştu! Mansur Yavaş cephesinden 'poster' yanıtı

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.