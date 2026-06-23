Tekirdağ Hava Durumu! 23 Haziran Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 30 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Hava koşulları daha konforlu hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 31 derece civarına ulaşacak. 25 Haziran Perşembe günü hava yine güneşli. Sıcaklık 32 derece olacak. 26 Haziran Cuma günü de hava 32 derece civarında olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri de yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının. Güneş koruyucu ürünler kullanın. Bol su içmeniz önemlidir. Rüzgar hafif olacağı için hazırlıklı olmak faydalı olacak.

Tekirdağ'da 23 Haziran 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarın.