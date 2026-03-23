Tekirdağ Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Mart 2026 Pazartesi. Tekirdağ'da hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisentiyle birlikte olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9°C civarında. Gece saatlerinde ise 6°C civarında kalacak. Gün boyunca hava, serin ve nemli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Mart Salı günü, Tekirdağ'da yine zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 9°C olacak. Gece sıcaklığı 6°C civarında kalacak. 25 Mart Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı 3°C civarında olacak. 26 Mart Perşembe günü hava bulutlu ve kısmen güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklığı 13°C olacak. Gece sıcaklığı 5°C civarında seyredecek.

Bu dönemde Tekirdağ'da hava serin ve nemli kalacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Sıcak tutacak bir mont veya kaban giymeniz önerilir.

