Tekirdağ Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Aralık 2025 Çarşamba, Tekirdağ'da hava durumu, genellikle bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 8 ile 12 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Aralık Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak. 26 Aralık Cuma günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında seyredecek. 27 Aralık Cumartesi günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Ancak sıcaklıklar 6 ile -3 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının serin olacağı düşünülüyor. Zaman zaman yağışlar da görülecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir seçenek. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurun. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Soğuk algınlığı riskini azaltmak için ellerinizi sık sık yıkayın.

Tekirdağ'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak uygun önlemler almanızda fayda var.