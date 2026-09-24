Tekirdağ Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu, yaz mevsiminin sona ermesiyle daha önemli hale geliyor. 24 Eylül 2026 tarihinde hava serin ve ılıman. Güneş arada bir bulutların arasından çıkıyor. Genel olarak gökyüzü kapalı bir görünümde. Gün boyunca sıcaklık, 20 derece civarında kalıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz daha düşecek. 18 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Bugünkü havayı merak ediyorsanız, nem oranı biraz arttı. Deniz kenarının etkisiyle hafif serin bir rüzgâr hissediliyor. Bu durum, sıcaklığın daha soğuk hissettirmesine neden olabilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar kıyafet seçiminde dikkatli olmalı. Özellikle akşam dışarıda olacaklar, hırka veya ince bir ceket almalı. Bu, konforlu bir zaman geçirmelerine yardımcı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu değişken olacak. Perşembe gününden itibaren Cumartesi gününe kadar sıcaklık artışı yaşanacak. Hava sıcaklıklarının 21 - 24 derece arasında değişmesi bekleniyor. Cuma günü güneş daha fazla görünecek. Cumartesi günü, yer yer bulutlu bir hava hâkim olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli.

Hava koşullarına yönelik önlemler almak faydalı olabilir. Dışarıda geçirilen zamanlar için dikkatli olmak gerekiyor. Yüksek nem oranına dikkat etmek önemli. Gün boyunca bol su içmek vücudu serin tutar. Enerji kaybını azaltmak açısından da bu gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı bir parka taşıyarak hazırlıklı olabilirsiniz.

Eylül ayının sonlarına yaklaşırken Tekirdağ'da serin bir gün geçiriyoruz. Havada değişiklikler olabilir. Önemli olan, bunlara karşı dikkatli olmak. Keyifli bir gün geçirmek için önlem almak gerekir. Tekirdağ'ın bu serin Eylül gününü değerlendirmek tamamen elinizde.