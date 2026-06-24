Tekirdağ Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık yaklaşık 30 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif ve kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı ise yüzde 60 civarında olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olduğu için, hassas ciltler için güneş koruyucu kullanmak faydalı. Gün boyunca bol su içmek vücudun nemli kalmasına yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 25 Haziran Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 31 ile 18 derece arasında değişecek. 26 Haziran Cuma günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 32 ile 19 derece civarında olacak. 27 Haziran Cumartesi günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 31 ile 18 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalacaksanız, hafif giysiler tercih edin. Açık renkli kıyafetler sizi güneşten korur. Güneş gözlüğü ve şapka kullanarak başınızı koruma altına almayı unutmayın. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçının. Hafif ve sağlıklı besinler tercih edin. Dışarıda vakit geçirirken düzenli aralıklarla su içmeyi ihmal etmeyin.

Tekirdağ'da hava durumu önümüzdeki günlerde oldukça güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Yazın tadını çıkarma zamanı geldi.