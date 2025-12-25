HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

25 Aralık 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu yağmurlu ve rüzgarlı bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 10 ile 11 derece arasında seyredecekken, gece sıcaklıklarının 5 ile 6 dereceye inmesi öngörülüyor. 26 Aralık Cuma günü ise güneşin ara sıra görüneceği, 8 ile 9 derece sıcaklıkların yaşanacağı ifade ediliyor. Sonrasında sıcaklıkların daha da düşeceği tahmin ediliyor. Kalın giysilerle dışarı çıkmak önemli.

Doğukan Akbayır

25 Aralık 2025 Perşembe günü, Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve rüzgarlı bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 10 ile 11 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 5 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9 ile 10 km/saat olacağı öngörülüyor. Gün doğumu saati 08:31'dir. Gün batımı ise 17:45 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 26 Aralık Cuma günü, bulutlar arasından güneşin ara ara görünmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 8 ile 9 derece civarında olacak. Gece ise 1 ile 2 derece arasında seyredecek. 27 Aralık Cumartesi günü, hava çoğunlukla güneşli olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 5 ile 6 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları -3 ile -2 derece arasında değişecek. 28 Aralık Pazar günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 8 ile 9 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları -2 ile -3 derece arasında olacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Nem oranı ise yüksek seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Nemli hava koşullarında solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkat edilmeli. Gerekirse sıcak içecekler tüketilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinerek ve gerekli önlemler alarak Tekirdağ'da rahat vakit geçirebilirsiniz.

