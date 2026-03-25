Tekirdağ Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 25 Mart 2026 tarihindeki hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında seyredecekken, hissedilen sıcaklık 9 derece olarak tahmin ediliyor. Kuzeydoğu rüzgarı 22 kilometre hızla eserken, bu durum gün içerisinde hafif serinlik yaratabilir. Nem oranı %55 civarında olacaktır, bu da hava kalitesinin rahatlayıcı olacağı anlamına geliyor. Giyimde dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar yer alıyor.

Tekirdağ'da 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 9 derece olarak bekleniyor. Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar saatte yaklaşık 22 kilometre hızla esecek. Bu rüzgar gün boyunca hafif bir serinlik yaratabilir. Nem oranı %55 civarında olacak. Bu durum, hava kalitesinin rahatlatıcı olacağı anlamına geliyor.

Gün doğumu 07:05, gün batımı ise 19:26 olarak gerçekleşecek. Gündüz süresi yaklaşık 12 saat 21 dakika olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 3 derece olarak hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 2 dereceye kadar düşecek.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişecek. 26 Mart Perşembe bulutların arasından ara ara güneş çıkacak. Sıcaklık 14 derece civarında olacak. 27 Mart Cuma ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. 28 Mart Cumartesi kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak sıcaklıklar yine 14 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak sağlığınızı koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler de fayda sağlayacaktır. Ayrıca şapkanızla kendinizi koruyabilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur.

