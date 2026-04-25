Tekirdağ Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

25 Nisan 2026 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında düşecek. Rüzgar hızı 11 ile 15 kilometre/saat arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eser. Nem oranı gündüz saatlerinde %45 ile %57 arasında değişecek. Gece saatlerinde nem oranı %66 ile %79 arasında olacak. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak da bir seçenektir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'daki hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 26 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 9 ile 10 derece arasında seyredecek. 27 Nisan Pazartesi günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 4 ile 5 derece arasında olacak. 28 Nisan Salı günü hava tekrar 16 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 5 ile 6 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Hava durumu planı yaparken sabah ve akşam saatlerinin daha serin olabileceğini göz önünde bulundurun. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızı 11 ile 15 kilometre/saat arasında kalacak. Bu, hafif bir rüzgar olacağı anlamına gelir. Açık hava etkinliklerinde rüzgar etkisini göz önüne alın. Uygun kıyafetler seçmeniz önerilir.

Tekirdağ'da 25 Nisan Cumartesi günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.