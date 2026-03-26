Tekirdağ Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mart 2026 Perşembe günü, Tekirdağ'da hava durumu genel olarak az güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında. Gece ise bu sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %84 civarında kalacak. Bu koşullar altında, Tekirdağ'da hafif serin ve az güneşli bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü, 27 Mart 2026'da hava sıcaklığı 17 dereceye çıkacak. Aynı zamanda sağanaklar görülebilir. Cumartesi günü, 28 Mart 2026'da hava 14 derece civarında kalacak. Değişken bulutluluk yaşanması bekleniyor. Pazar günü, 29 Mart 2026'da sıcaklık 11 dereceye düşecek. Bir iki kısa süreli sağanaklar tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 11 ile 17 derece arasında olacağını söyleyebiliriz.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekir. Hafif serin günlerde uygun giyinmek önem taşıyor. Bu şekilde Tekirdağ'daki hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olabilirsiniz. Konforlu bir gün geçirmek için önlemler almak her zaman iyi bir fikirdir.