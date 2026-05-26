Tekirdağ Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı. Tekirdağ'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21 - 22 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 20 - 22 derece arasında bir sıcaklık olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 17 derece seviyelerine düşebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 - 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %54 - %65 arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük. Hava genellikle kuru olacak.

Bugünkü hava durumu, Tekirdağ'da açık hava etkinlikleri için uygun. Gündüz hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam serinliği için ince bir ceket almak faydalı. Rüzgarın hafif olması, açık hava yürüyüşleri ve piknikler için ideal koşullar yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman seyredecek. Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 21 - 23 derece arasında değişecek. Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var. Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 22 - 24 derece arasında seyredecek.

Özellikle Perşembe günü için yağışlı hava beklendiği için dikkatli olmalısınız. Diğer günlerde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.