Tekirdağ Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve rüzgarlı. Gündüz sıcaklık 6 - 9 derece arasında, akşam ise 0 - 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Kuzeydoğu yönünden orta şiddette rüzgar esecek. Önümüzdeki günlerde, özellikle 27 ve 28 Şubat'ta hava durumu benzer şekilde soğuk kalacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler, rüzgar geçirmeyen kıyafetler ve başlık kullanmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe, Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve rüzgarlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 - 9 derece arasında. Akşam saatlerinde ise 0 - 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek. Nem oranı sabah %89, gece %87 civarında olacak. Tekirdağ'da bugün hava durumu soğuk ve rüzgarlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 27 Şubat Cuma günü sıcaklık 0 - 7 derece arasında olacak. 28 Şubat Cumartesi günü ise 2 - 7 derece olması öngörülüyor. Her iki gün için hava koşulları soğuk ve rüzgarlı.

Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Rüzgar geçirmeyen kıyafetler sağlığınızı korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için şapka veya bere kullanmak faydalıdır. Bu önlemler, soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

