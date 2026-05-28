Tekirdağ Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün 28 Mayıs 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu ılık ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 - 24 derecelerde seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 - 16 dereceye düşecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar hızı 5 - 6 km/saat civarında olacak. Nem oranı %60 - 70 arasında değişecek.

Ayrıca, açık hava etkinlikleri planlayanların şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurması faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini kapalı mekanlara kaydırmak iyi bir seçenek olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha serinleyecek. 29 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 20 - 21 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 30 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 21 - 22 dereceye yükselebilir. Hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. 31 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 22 - 23 derece civarında olacak. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

