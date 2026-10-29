Tekirdağ Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugünkü hava durumu Tekirdağ'da oldukça değişken. 29 Ekim Perşembe günü sıcaklık 20 derece civarında olacak. Hava genel olarak kapalı. Yer yer hafif yağışlar görülecek. Öğle saatlerinde hafif rüzgâr etkili olabilir. Bu durum hissedilen sıcaklığı biraz düşürebilir. Gün boyunca yer yer bulutlu bir gökyüzü var. Yağışlar açık hava aktivitelerini etkileyebilir. Dışarıda vakit geçirenler, kalın giyinmelidir.

Bugünkü hava sorusuna yanıt vermek gerekirse, akşam saatlerinde sıcaklık 17-18 dereceye gerileyebilir. Gece saatlerinde rüzgâr ile serin bir hava hissedilebilir. Sıcaklık düştüğünde, dışarıda uzun süre kalacak olanların yedek giysi almaları akıllıca olabilir. Hava kapalı ve yağışlı olduğu için, boğazında rahatsızlık hissedebilecek bireyler dikkatli olmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç olacak. Cuma günü sıcaklık 21-23 dereceye yükselebilir. Ancak, sıcaklık artışı nemli bir hava durumu getirebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemli. Cumartesi ve pazar günleri sıcaklık 18-22 derece arasında dalgalanacak. Cumartesi günü yağışlı hava yerel etkinlikleri etkileyebilir.

Tekirdağ’da yaşayanların dikkat etmesi gereken şeyler var. Ani hava değişiklikleri vücut direncini etkileyebilir. Bu yüzden yeterli sıvı almak önemlidir. Dışarıda yürüyüş yapmayı planlayanlar, hava koşullarının değişebileceğini unutmamalıdır. Buna göre hazırlıklı olmaları gerekir. Dışarıda geçirilen zamanlarda, vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır.

Son olarak, Tekirdağ'daki hava durumu 20 derece civarında olacak. Geçici yağışlar ve hafif rüzgâr etkili olacak. Önümüzdeki günler için sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. Bu durum, yağışlı günlerin sıklaşabileceğini gösteriyor. Hem bugünkü koşullar hem de ilerleyen günler için hazırlığınızı yapmalısınız.