Tekirdağ Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

29 Haziran 2026 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 32 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22 dereceye düşecek. Bu sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Dışarıda vakit geçirecekler buna dikkat etmeli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü sıcaklık yine 32 derece civarında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü de aynı sıcaklık tahmin ediliyor. 2 Temmuz Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur.

Bu sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak da aynı derecede önemli. Dışarıda vakit geçirecekler sabah veya akşam saatlerinde aktivitelerini yapmayı tercih edebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak gerekebilir. 2 Temmuz Perşembe günü beklenen yağış için yanınıza şemsiye almayı unutmayın.