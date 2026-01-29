HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 29 Ocak 2026 itibarıyla hava durumu hafif yağmurlu ve sıcaklık 12 derece civarında seyrediyor. Ancak gelecek günlerde sıcaklıklar düşerek 1 Şubat'a kadar 5 dereceye kadar gerileyecek. Bu süreçte bulutlu hava hakim olacak. Yağmurlu günler için uygun kıyafetler giyilmesi, şemsiye ve su geçirmez ayakkabı kullanılması öneriliyor. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Taner Şahin

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 12 derece civarında. Bu sıcaklık, Ocak ayının ortalamasının biraz üzerinde.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 10 derece olacak. 31 Ocak Cumartesi günü 8 dereceye düşecek. 1 Şubat Pazar günü ise 5 derece civarında seyredecek. Bu dönemde genelde bulutlu bir hava hakim olacak. Zaman zaman yağmur bekleniyor.

Bu hava koşullarında uygun kıyafetler giyilmesi önemli. Dışarı çıkarken yağmurlu günler için şemsiye alınmalı. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemli. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde zaman geçirilmesi önerilmektedir. Böylece Tekirdağ'daki hava koşullarına daha iyi uyum sağlanabilir.

