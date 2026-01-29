Tekirdağ Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 12 derece civarında. Bu sıcaklık, Ocak ayının ortalamasının biraz üzerinde.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 10 derece olacak. 31 Ocak Cumartesi günü 8 dereceye düşecek. 1 Şubat Pazar günü ise 5 derece civarında seyredecek. Bu dönemde genelde bulutlu bir hava hakim olacak. Zaman zaman yağmur bekleniyor.

Bu hava koşullarında uygun kıyafetler giyilmesi önemli. Dışarı çıkarken yağmurlu günler için şemsiye alınmalı. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemli. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde zaman geçirilmesi önerilmektedir. Böylece Tekirdağ'daki hava koşullarına daha iyi uyum sağlanabilir.