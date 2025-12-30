HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 30 Aralık Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

30 Aralık 2025 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu yerel koşullara göre farklılıklar gösterecek. Kapaklı ilçesinde sıcaklık 11 ile 21 derece arasında değişecekken, nem oranının %93,65 civarında olması bekleniyor. Rüzgar saatte 13 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı havanın hakim olması öngörülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin yağışa uygun kıyafetler tercih etmesi önemli.

Taner Şahin

30 Aralık 2025 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu yerel koşullara göre değişecek. Kapaklı ilçesinde hava sıcaklığının 11 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranının ise %93,65 olması bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre civarında olacak.

Genel olarak, Tekirdağ'da hava sıcaklığının 10 ile 21 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Nem oranı %75 ile %93 arasında bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 13 ile 27 kilometre arasında değişebilir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da soğuk ve yağışlı hava koşulları hakim olabilir. 31 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 6 derece civarında olması bekleniyor. Yağışlı hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Yağışlı havaya uygun kıyafetler giymek önemli. Islanmamaya özen göstermek faydalı. Soğuk havada hipotermi riskine karşı, vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek de öneriliyor. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı düzenlemenize yardımcı olacaktır.

