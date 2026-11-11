Tekirdağ, Muğla, Antalya... 6 belediye başkanı AK Parti'ye mi geçiyor?

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in önce CHP'den ardından da katıldığı Yeni Parti'den istifa etmesi sonrası Ankara kulisleri yeniden hareketlendi. "Hasta yatağımdayken yaşanan tartışmalar" nedeniyle istifa ettiğini belirten Yüceer'le ilgili 'estetik' iddiaları olay olurken; Tekirdağ'ın yanında ikisi büyükşehir olmak üzere 5 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği gündeme geldi.

YÜCEER: "KABUL EDİLEBİLİR BULMUYORUM"

Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, 18 yıllık CHP üyeliğini 24 Ağustos’ta sonlandırarak Yeni Parti’ye katıldı. CHP’den ayrılma kararını, parti içindeki gelişmeler ve seçilmiş iradenin yok sayılmasıyla açıklayan Yüceer, bu kararın hayatındaki en zor kararlardan biri olduğunu belirtmişti.



Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer

İstifa gerekçesi olarak il kongresinde yaşanan tartışmaları gösteren Yüceer, kurultay delegeliği üzerinden yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. Açıklamasında, “Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

'ESTETİK' İDDİASI GÜNDEM OLDU

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Yüceer, hasta yatağında olduğunu belirttiği dönemde göz kapağı estetiği ameliyatı geçirdi. Yüceer’in, istifa açıklamasında tepki gösterdiği kurultay delegeliğine ilişkin delege listesinde yer almama talebini kongreden 15 gün önce Yeni Parti Genel Merkezi’ne ilettiği bilgisi de gündem oldu.

TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'YE GEÇİŞİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Tekirdağ’ın kurtuluş yıl dönümü olan 13 Kasım'da AK Parti'ye geçecği konuşulan Yüceer için ise bir başka tarih daha ortaya atıldı.

Gazeteci Hacı Yakışıklı, tv100 yayınında "Candan Yüceer’in istifasından yaklaşık bir hafta önce bu kararı aldığını öğrendim. Ancak bir kişi partisinden istifa etmeden bunu açıklamayı doğru bulmam. İstifasını bekliyordum, gerçekleşince kamuoyuyla paylaştım." ifadelerini kullandı.

Yakışıklı, "Aldığım bilgilere göre Candan Yüceer, AK Parti’ye geçecek. 17 Kasım tarihi konuşuluyor ancak bu tarih değişebilir." dedi.

ANTALYA İÇİN DE AK PARTİ İDDİASI

Yakışıklı ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de AK Parti'ye geçebileceğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, aralarında Muhittin Böcek'in yeğeni Cemil Böcek'in de bulunduğu 4 yöneticiyi görevden almıştı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir

MUĞLA VE 3 BELEDİYE DAHA AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Tekirdağ ve Antaya iddiaları konuşulurken gazeteci Zafer Şahin biri büyükşehir olmak üzere 4 belediye başkanın daha AK Parti'ye katılabileceğini açıkladı.

A Haber yayınında konuşan Şahin, "Haber kaynağımı aradım. Önümüzdeki hafta AK Parti grup toplantısında, sanıyorum Meclis'te olmayacak da partide olacak galiba, grup salonunda olacak, grup toplantısı gibi de değil de..." ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

Zafer Şahin'in A Haber canlı yayınında adını verdiği isimler ise şöyle:

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

- Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran

- Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

- Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu