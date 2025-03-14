Tekirdağ nüfusunun yüzde 10,2'sini yaşlı nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde günün önemine atfen haber bülteni yayımlamaya başladı. Bu kapsamda "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla yaşlı nüfusa özel olarak bir bülten hazırlandı.

Türkiye genelinde yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki kişi sayısı, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298'e yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019'da yüzde 9,1 iken 2024'te yüzde 10,6 oldu. 2024 yılı verilerine göre yaşlı nüfusun yüzde 44,6'sını erkekler, yüzde 55,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Tekirdağ ilinde ise yaşlı nüfus 121 bin 036 kişi olarak belirlenirken, bu grubun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2 oldu. Kentte yaşlı nüfusun yüzde 9'unu erkekler, yüzde 11,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Öte yandan, Türkiye genelinde yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 20,2 ile Kastamonu ve yüzde 19,1 ile Giresun takip etti. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,7 ile Şırnak olarak kaydedildi. Şırnak'ı yüzde 4,3 ile Hakkari, yüzde 4,4 ile Şanlıurfa izledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır