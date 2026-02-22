HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da aranan 150 kişi yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yürütülen çalışmalarda aranan 150 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 43 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’da aranan 150 kişi yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Son bir haftada gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 150 kişi gözaltına alındı.
Yakalananlar arasında bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.A.S., kasten öldürme ve yaralama suçlarından 10 yıl 10 gün hapis cezası bulunan T.A. ile kasten öldürme suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ö.T., C.T. ve N.T.’nin de yer aldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandıAntalya’da alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı
ChatGPT'nin sahibinden donanım hamlesi!ChatGPT'nin sahibinden donanım hamlesi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.