Tekirdağ’da balık tezgahlarına sıkı denetim: Boy ölçümleriyle sürdürülebilir avcılığa destek

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde perakende balık satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren perakende balık satış noktalarını denetledi. Yapılan kontrollerde su ürünlerinin avlanabilir asgari boylarının altında olup olmadığı titizlikle ölçüldü.
Ekipler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında balık boylarının yanı sıra satış ve stok belgelerini de inceledi. Denetimde yasal boy limitinin altındaki su ürünlerine rastlanması durumunda gerekli cezai işlem uygulandı.
İl Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülebilir balıkçılığın önemine vurgu yaparak tüketicilerin de bilinçli tercih yapması gerektiğini belirterek, "Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek. Amacımız hem balıkçı esnafını hem de tüketicileri koruyarak su ürünleri kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak" ifadeleri kullanıldı.

Tekirdağ
