Tekirdağ’da başlayarak Çanakkale’ye ulaşan yangın yeniden alevlendi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde durgunlaşan yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, karadan ise 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde durgunlaşan yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın büyümeye devam ediyor.

Çevrede tarla sahibi olan vatandaşlar ise tedbir amaçlı olarak tarlalarının kenarlarına boşluk bariyerleri oluşturarak yangının tarlalarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

(İHA)