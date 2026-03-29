HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da doğanın hayaleti görüntülendi: Dağ Kedisi fotokapanda

Tekirdağ’da bulunan Ganos Dağları’nda kurulan fotokapanlara, nadir görülen yaban kedisi yansıdı.

Tekirdağ’da doğal yaşamın önemli alanlarından biri olan Ganos Dağları’nda yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları dikkat çeken bir görüntü ortaya koydu. Bölgeye yerleştirilen fotokapanlara, halk arasında "Dağ kedisi" olarak bilinen yaban kedisi yansıdı.
Gece geziyorlar
Uzmanlara göre yaban kedisi, evcil kedilerin atası olarak kabul edilen ve oldukça gizemli bir yaşam süren bir tür. Genellikle sık ormanlık alanlarda ve kayalık bölgelerde yaşayan bu tür, gece aktif olması nedeniyle nadiren gözlemlenebiliyor.
Sessiz ve gizli alanlarda geziyorlar
Yaban kedileri ortalama 50 ila 75 santimetre gövde uzunluğuna sahip olup, kuyruk uzunlukları 20 ila 35 santimetre arasında değişiyor. Erkek bireylerin ağırlığı 4 ila 5 kilograma kadar çıkabiliyor.
Oldukça iyi bir avcı olan yaban kedisi; kemirgenler, kuşlar ve küçük memelilerle beslenirken, doğadaki ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynuyor. Türkiye’de yaşayan yedi kedi türünden biri olan yaban kedisi, geniş bir coğrafyada görülse de insanlardan uzak, sessiz ve gizli bir yaşam sürmesiyle biliniyor.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.