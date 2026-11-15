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Tekirdağ’da gece boyunca huzur ve güven denetimi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı uygulama gerçekleştirdi. Parklardan eğlence mekânlarına, cadde ve sokaklardan trafik noktalarına kadar birçok alanda denetim yapıldı

Tekirdağ’da gece boyunca huzur ve güven denetimi

. İlçe Emniyet Müdürü Orhan Memiş de çalışmalara katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece saatlerinde sahaya indi. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde hem asayiş hem de trafik güvenliğine yönelik kontroller yapıldı.

Park ve eğlence mekanları kontrol edildi
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçeler ile umuma açık iş yerleri ve alkollü eğlence mekânları denetlendi. İlçenin çeşitli noktalarında görev alan polis ekipleri, şüpheli durumlara karşı kontrollerini sürdürürken trafik ekipleri de sürücülere yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Kontrol noktalarında araçlar ve sürücüler denetlendi.
Geniş çaplı uygulamaya Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Orhan Memiş de katıldı. Ekiplerin çalışmalarına eşlik eden Memiş, denetimlerin gerçekleştirildiği noktalarda vatandaş ve esnafla sohbet etti.
İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Polis ekiplerini sahada görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, güvenlik güçlerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Tekirdağ’da gece boyunca huzur ve güven denetimi 1

Tekirdağ’da gece boyunca huzur ve güven denetimi 2

Tekirdağ’da gece boyunca huzur ve güven denetimi 3

Tekirdağ’da gece boyunca huzur ve güven denetimi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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