Tekirdağ’da heyelan: Yol kapatıldı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gaziköy ile Uçmakdere mahallelerini birbirine bağlayan sahil yolunda ulaşım durduruldu, yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Şarköy ilçesinde etkili olan heyelan, Gaziköy-Uçmakdere yolu üzerinde ciddi hasara yol açtı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Güvenlik riski oluşması üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu güzergahın yaklaşık 3 hafta süreyle trafiğe kapatıldığı bildirildi. Heyelanın ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yol boyunca güvenlik önlemleri artırıldı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerindeki noktalara uyarı levhaları yerleştirildi ve trafik alternatif yollara yönlendirildi.
Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

